Вместо филиала детской поликлиники на Некрасова в Вологде откроют другое медучреждение

Жители Заречья беспокоятся о судьбе филиала детской поликлиники № 3 на улице Некрасова, 60, который закрыли в ноябре. Исходя из текста объявления на двери здания и на сайте детской поликлиники, филиал просто приостановил работу. Однако, как выяснил Newsvo, он закрыт насовсем. Кроме того, родители детей путаются, где и какие анализы теперь можно сдавать. Newsvo рассказывает, куда теперь идти тем, кто пользовался услугами филиала на Некрасова.

Напомним, 11 ноября на Некрасова, 60 перестал работать процедурный кабинет, в связи с чем вологжане, живущие в том районе, расстроились, что утром с детьми придется добираться в филиал на Карла Маркса, куда от Парка ветеранов не ходит никакой общественный транспорт. В конце ноября филиал закрылся полностью.

Из объявления на дверях филиала на Некрасова и на сайте поликлиники многие жители сделали вывод, что он закрыт временно. Такое же объявление было размещено в группе учреждения в соцсети ВКонтакте.

Напомним, в филиале на Некрасова работали логопеды, процедурный кабинет, где сдавали анализы, физиокабинет, дневной стационар.

Отсутствие полноценного информирования о том, где и какие анализы теперь можно сдавать, привело к путанице. Судя по всему, грамотных инструкций не дали даже самим врачам. Как нам рассказали родители, некоторые педиатры продолжали во второй половине ноября направлять детей сдавать анализы на Некрасова, а когда родители приходили туда с детьми, то узнавали, что процедурный кабинет там закрыт.

О том, как с декабря организована работа по приему анализов в детской поликлинике в Заречье, Newsvo рассказала заместитель главного врача Ольга Марсова. Кровь из вены (включая общий анализ), а также другие анализы, которые раньше сдавали на Некрасова (например, соскоб на энтеробиоз) теперь тоже можно сдавать и на Гоголя, и на Карла Маркса. Анализ мочи и крови из пальца - только на Карла Маркса. При этом из пальца сдают общий анализ крови, и при желании вы можете сдавать его из вены в другом филиале.

Кроме того, родители могут попросить направление для сдачи анализов крови в филиал на Благовещенской, если им удобнее ехать утром в центр.

- На приеме у педиатра или специалиста вы можете записаться в то подразделение для сдачи анализа, где вам удобнее. Точно также можно записаться к специалисту, например, к неврологу - куда удобнее, - пояснила Ольга Марсова.

Филиал на ул. Некрасова, 60. Фото: ГИС Вологда

Как нам рассказали в департаменте здравоохранения, в филиале поликлиники на Карла Маркса сейчас ремонтируются помещения, которые раньше не использовались, они теперь тоже будут задействованы для оказания медуслуг детям. Помещения освободились после того, как был оптимизирован управленческий аппарат, пояснила Ольга Марсова.

На вопрос, почему был закрыт филиал на Некрасова, в департаменте здравоохранения Вологодской области Newsvo ранее ответили, что помещение на улице Некрасова не соответствует современным санитарным требованиям.

Между тем, там собираются делать ремонт (или уже делают), чтобы открыть там другое медучреждение - не детское. То есть, если проблема с санитарным состоянием помещений и была, ее решит ремонт. На вопрос, что именно откроется в помещениях на Некрасова, 60, в департаменте здравоохранения Newsvo не ответили.

Материал обновляется.