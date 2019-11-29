Убийцу 71-летнего дачника в Вологде следователи вычислили с помощью анализа ДНК

В Вологде завершено расследование уголовного дела об убийстве 71-летнего пенсионера. В совершении преступления обвиняется 38-летний местный житель, его вину помог доказать анализ ДНК.

6 августа этого года тело пострадавшего с явными признаками насильственной смерти обнаружила его супруга. Женщина не смогла дозвониться до пенсионера, который был на даче, поэтому забеспокоилась и приехала.

«По подозрению в совершении нападения на пенсионера был задержан вологжанин 1981 г.р., заходивший ранее к потерпевшему. Накануне, уезжая с дачи в город, его встретила супруга погибшего. При освидетельствовании у мужчины на кистях рук обнаружились припухлости и ссадины. Следователи СК России изъяли одежду подозреваемого и погибшего, в ходе обыска в дачном доме подозреваемого взяли смывы различных следов и провели целый ряд экспертных исследований. В результате на изъятой одежде обнаружились ДНК пострадавшего и обвиняемого, под ногтями обвиняемого выявлены следы ДНК погибшего пенсионера», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, накануне происшествия подозреваемый пришёл на дачу к 71-летнему соседу. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого обвиняемый избил пенсионера руками и подручным предметом. Затем он оставил потерпевшего, потерявшего сознание, на месте происшествия и скрылся.

«Свою причастность к совершению преступления в итоге он признал лишь частично, заявив, что только несколько раз ударил пенсионера. Между тем, при осмотре тела погибшего и в ходе дальнейшей экспертизы следователи установили, что пострадавшему нанесено порядка 45 ударов, большая часть из которых в область головы», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Обвиняемый находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы в суд.