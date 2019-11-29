В 2020 году в Вологодской области 14 тысяч уличных светильников заменят на светодиодные

14 тысяч уличных светильников заменят на светодиодные в Вологодской области в 2020 году. Кроме того, в новом году в городах и районах области обещают установить более полутора тысяч новых фонарей. О масштабных планах по продолжению губернаторской программы «Светлые улицы Вологодчины» рассказал заместитель главы региона Антон Стрижов.

«На первом этапе мы не смогли выполнить все заявки жителей Вологодской области. Безусловно, программа будет продолжена как минимум на трехлетний период. Планы на 2020 год уже сформированы, - рассказал Антон Стрижов. - Планируется в будущем году отремонтировать порядка 14 тысяч светильников, поменять в них лампы накаливания на современные светодиодные. Плюс к этому на территории региона будут установлены полторы тысячи новых фонарей. Средства в бюджете запланированы. Губернатором в настоящее время принято решение увеличить объем финансирования за счет гранта президента РФ. Таким образом, дополнительно еще 106 млн. рублей направят на проекты уличного освещения».

Места для установки новых фонарей, как сообщает пресс-служба областного правительства, выбирают, ориентируясь на пожелания и предложения жителей. С вопросами по установке новых фонарей необходимо обращаться в администрации муниципалитетов. Если же вы заметили сбои в работе уличного освещения, нужно звонить на телефон «горячей линии»: 8 800 600 11 35.

Как ранее сообщал NewsVo, программа «Светлые улицы Вологодчины» стартовала в декабре 2018 года. Сейчас все запланированные на 2019 год работы выполнены, на начальном этапе проекта отремонтировано и пущено в эксплуатацию 4300 фонарей, установлено 11 778 новых фонарей.