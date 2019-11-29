Житель Вологды перевел мошенникам около 400 тысяч рублей, надеясь заработать на инвестициях

29.11.2019 [Происшествия]

В Вологодской области за сутки полицейские зарегистрировали 11 заявлений от жителей региона, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 830 тысяч рублей.

Так, 40-летний вологжанин заявил в полицию о дистанционном хищении почти 400 тысяч рублей.

«Мужчина рассказал оперативникам, что в популярной социальной сети нашел ссылку на интернет-сайт, предлагающий заработок за счет инвестиций. Вологжанин перевел неизвестным 396 тысяч 519 рублей. Заподозрив, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов потерпевший признался, что слышал из различных источников о фактах дистанционных мошенничеств, но решил рискнуть», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

С банковского счёта 61-летней жительницы Бабаевского района неизвестные украли 42 тысячи рублей. Женщина решила принять участие в розыгрыше дорогого телефона. Для этого она заполнила регистрационную форму, в которую вписала  данные банковской карты и код подтверждения для совершения операции. После этого произошло списание средств со счёта пострадавшей.

41-летний житель Харовского района отправил неизвестному 4500 рублей в качестве предоплаты за запчасти для «Урала». Получив деньги, продавец перестал выходить на связь, а потерпевший обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

От действий злоумышленников, которые представлялись сотрудниками банка и под различными предлогами получали от потерпевших личную секретную информацию, пострадало семь жителей области. Получив личные данные, мошенники списывали со счетов жертв все имеющиеся средства. Наибольший ущерб был причинён 61-летней череповчанке, со счёта которой похитили 81 тысячу рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.

Ранее пресс-служба областного УМВД также сообщала о дистанционном хищении 420 тысяч рублей у 52-летней вологжанки. Неизвестный по телефону убедил пострадавшую в том, что ей выделена квота на лечение, «однако для оформления документов и начала процедур необходимо перевести денежные средства». Поверив злоумышленнику, женщина лишилась денежных средств. Полицейские устанавливают подозреваемого в совершении преступления.

Тэги: мошенничество

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