Вологжанин украл из супермаркета две бутылки коньяка стоимостью 28 тысяч рублей

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя, укравшего из супермаркета две бутылки коньяка стоимостью 14 тысяч рублей каждая.

В одном из охраняемых супермаркетов на Окружном шоссе сработала тревожная сигнализация. Работник торговой точки пояснил прибывшему наряду, что охранники заметили, как один из посетителей взял с прилавка две бутылки дорогого коньяка, спрятал в рукава куртки и пронёс их мимо кассы.

«Росгвардейцы задержали нарушителя и установили его личность. В разговоре со стражами правопорядка вологжанин 1986 г.р., который ранее уже был судим, признался в содеянном и рассказал, что хотел в дальнейшем продать элитный коньяк», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.