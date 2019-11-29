В Белозерске подрядчик не успел в срок выполнить капремонт очистных сооружений

В Белозерске ООО «ЭталонСтрой» не успело в срок выполнить работы по капитальному ремонту очистных сооружений водопровода. Согласно условиям заключенного в мае 2019 года контракта, фирма обязана была завершить все работы к 15 ноября, однако этого не произошло. В итоге в середине ноября администрация города и подрядчик заключили дополнительное соглашение о переносе сроков.

«В связи со сложными условиями ведения строительных работ (здание является действующим), стороны пришли к соглашению об увеличении сроков выполнения ремонта до 20 декабря 2019 года», — говорится в соглашении, текст которого имеется в распоряжении NewsVo.

При этом, как отмечается в документе, увеличивается и стоимость контракта: если первоначально он был заключен на сумму в 33,8 млн рублей, то теперь, по соглашению сторон, его стоимость увеличена до 35 млн рублей. Удорожание на 1,2 млн рублей объясняется «увеличившимся объемом работы».

В рамках капремонта очистных сооружений подрядчик должен заменить старые трубопроводы, часть фильтров и осветлителей воды, установить новое оборудование для реагентного хозяйства.