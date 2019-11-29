Три новых спектакля покажут в вологодском Доме актера в декабре

29.11.2019 [Культура]

Сразу три новых спектакля представит в декабре вологодским зрителям Дом актера на улице Ленинградской, 4.

4 декабря здесь пройдет премьера спектакля «Страсти-мордасти и прочие напасти» по рассказам Максима Горького, сообщает сайт cultinfo.ru. По словам режиссера спектакля — Сергея Закутина, это будет спектакль «о человеке, который остается человеком; который даже в самой ужасной ситуации может видеть голубое небо». В спектакле заняты актеры Вологодского театра для детей и молодежи.

8, 9 и 19 декабря состоится премьера чеховской комедии «Однажды в Ялте», которую готовят заслуженный артист России Всеволод Чубенко и актриса Вологодского театра для детей и молодежи Анна Терентьева. В основе постановки рассказ Чехова «Дама с собачкой». Режиссер — Андрей Камендов. Кстати, 8 декабря спектакль выйдет в день рождения Всеволода Чубенко. Это традиция артиста — каждый год в свой день рождения выпускать премьеру.

16 декабря актеры вологодского ТЮЗа Андрей Камендов и Анатолий Макаровский представят спектакль «#счастьежитьивидеть». Это постановка Андрея Комендова по пьесе «Как я научился жить» современного автора Алексея Битюцких, которая в 2018 году вошла в лонг-лист конкурса драматургии «Ремарка» и в шорт-лист конкурса «Баденвайлер». Автору понравилось творческое решение вологодских актеров, и он дал разрешение на постановку.

Спектакли «Страсти-мордасти» и «#счастьежитьивидеть», а также спектакль-концерт Дениса Долбышева «Андрей Миронов», премьера которого прошла в Доме актера в ноябре, созданы на средства стипендий Союза театральных деятелей (СТД).

— СТД каждый год дает творческие стипендии на самостоятельные работы, за которые актеры не получают зарплаты, которые они делают на свой страх и риск, — рассказала заместитель председателя Вологодского отделения СТД Ирина Горожанова.

Тэги: спектакли, Театры, дом актера

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