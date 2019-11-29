В Вологде администратор медклиники похитила из сейфа 1,4 млн рублей

В Вологде задержали 28-летнюю девушку, которая подозревается в хищении 1,4 млн рублей выручки из сейфа частной медклиники.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, о совершенном преступлении в дежурную часть сообщил заместитель директора одной из медицинских организаций. Мужчина рассказал, что из сейфа компании пропала месячная выручка.

— В ходе работы по данному делу сотрудники уголовного розыска установили сотрудников организации, которые знали, где хранится ключ от сейфа. Под подозрение оперативников попала жительница Архангельской области 1991 г. р., которая работала администратором. В разговоре с полицейскими она призналась в содеянном, — говорится в сообщении.

Девушка рассказала, что именно она принимала от клиентов деньги за оказанные услуги. Некоторое время назад она решила взять себе деньги из сейфа и потратила их. Когда же пришло время сдавать выручку, администратор поняла, что вернуть такую сумму не сможет. Тогда она решила сообщить своему руководству о пропаже денег, тем самым попытавшись отвести от себя подозрения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.