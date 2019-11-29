Хоккейная «Северсталь» одержала победу над «Адмиралом» из Владивостока

29.11.2019 [Спорт]

Хоккейная «Северсталь» одержала победу над «Адмиралом» из Владивостока в матче Регулярного чемпионата КХЛ. 

Победной для череповчан оказалась шайба Игоря Гераскина, которую тот забросил игре в большинстве. Матч завершился 1:0. Отметим также игру вратаря Владислава Подъяпольского, который оформил первый "сухой" матч за «Северсталь».

«Поздравляю ребят с «футбольной» победой, она заслуженная, командная. Порадовал третий период, мы сыграли очень надёжно, была уверенность не смотря на счёт. Давно хотел обратиться к болельщикам. Очень жалко, что мало зрителей ходит в последних матчах. Конечно, наши результаты этому способствуют. Нас можно «казнить», но могу сказать, что ребята бьются, стараются. Они молодые, и многих из них уже хотят выкупить топ-клубы. Следующую игру мы играем с «Сибирью», и я считаю, что там одни из лучших болельщиков, там всегда полный стадион, и там очень приятно играть. Я прошу череповецких болельщиков доказать, что вы лучше. Шипачёвыми, Кагарлицкими, Кисилевичами не становятся так быстро. Местные ребята - и Гераськин, и Хабаров - нуждаются в таких играх, где закаляется характер. Поэтому прошу - приходите, пока они не уехали в другие города",  - сказал главный тренер череповецкой «Северсталь» Андрей Разин.

Следующий матч «Северсталь» проведет 1 декабря, в этот день череповчане на своём льду примут новосибирскую «Сибирь».

Тэги: хоккей

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