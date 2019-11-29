В Вожегодском районе построили мост через реку Кубену

В Вожегодском районе завершилось строительство моста на дороге между поселком Пролетарский и деревней Пантелеевская. Больше десяти лет местные жители пользовались сооружением, которое должно было стать временным. Во время сезонных половодий его регулярно подтопляло, что вызывало серьезные неудобства для местных жителей, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

«Моста никогда не было, были временные переправы, которые весной затопляло и сносило. Наше поселение разделено пополам: с той стороны у нас Раменье и Марьино, с этой Явенга и другие деревни. Самое главное — 150 метров за рекой кладбище. Проблемы всегда были с похоронами. Во время половодий люди переправлялись на лодках», — рассказал глава Явенгского сельского поселения Сергей Чигин.

В начале 2019 года было принято решение о возведении нового моста, на эти цели из областного бюджета было выделено 23 миллиона рублей. Сейчас строительные работы завершены, их результатом стал комбинированный однополосный мост длиной 70 метров. Он состоит из четырех металлических пролетных строений, на каждом из которых смонтированы балки, уложен продольный и поперечный настил. В целях безопасности на мосту также установлено необходимое ограждение.

«Этот мост необходимо включить в перечень проектно-сметной документации повторного использования и тиражировать его по всей области, там, где жизненно необходим ремонт мостов. Такие сооружения надо строить, особенно на грунтовых гравийных дорогах, которые связывают между собой малочисленные населенные пункты», — отметил во время визита в район губернатор области Олег Кувшинников.

В рамках визита глава региона также посетил акушерский корпус Вожегодской ЦРБ. Здание не ремонтировалось почти 60 лет, необходима срочная замена кровли, окон, ремонт входной группы и закупка нового современного оборудования. Вопрос был вынесен на градостроительный совет, поддержан населением и принят в работу.

Укомплектованность врачами в районной больнице на сегодняшний день составляет 82,9%. Требуются три специалиста: терапевт, врач общей практики (семейный врач) и врач-хирург. Кроме того, более половины врачей предпенсионного возраста. На смену им в ближайшие годы должны придти 22 молодых специалиста, которые обучаются по целевым направлениям от Вожегодского района.

«Тот целевой набор, который мы начали реализовывать в 2012 году, показал свою эффективность. Если бы мы этого не сделали, сейчас бы нехватка кадров составляла свыше 60%. Сейчас возвращаются из вузов молодые специалисты, которые поддерживались нашей государственной программой, получали повышенные стипендии. За счет этого мы ежегодно закрываем по 100-150 вакансий. На сегодня больше тысячи наших студентов успешно проходят обучение в медицинских вузах страны, и мы их ждём домой», — отметил глава региона.