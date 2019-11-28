Здание "Вологдабанка" будут продавать за 99 миллионов рублей

28.11.2019 [Экономика]

Здание обанкроченного "Вологдабанка" на улице Мира, 36 выставят на торги по цене 99,2 млн руб. Аукцион пройдет в период с 12 декабря 2019 года по 4 февраля 2020 года, точная дата пока не назначена.

Кроме здания, будут продавать еще более десятка лотов, в частности, склад-гараж на улице Ленинградской, 68а (16,5 млн руб.), помещение с землей на улице Клубова, 5 (16,5 млн руб.), квартиру в Кувшиново на улице Майской, 3 (49,8 кв.м. за 1,5 млн руб.) и другое имущество. 

Кроме того, продается помещение площадью более 400 кв.м. на улице Чернышевского, 135 (6,3 млн руб.).

Дом на улице Майской, 3 в Кувшиново. Фото vologda.4geo.ru

Напомним, в феврале 2017 года банк был признан банкротом. Было возбуждено два уголовных дела.

Руководство «Вологдабанка» подозревают в фальсификации финансовой отчетности и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, 38-летняя сотрудница банка, решив скрыть от Центробанка признаки банкротства и желая избежать отзыва лицензии, в 2016 году фальсифицировала бухгалтерскую отчетность. Женщина вносила в документы заведомо недостоверные сведения о наличии ценных бумаг.

В мае 2017 года Агентство по страхованию вкладов сообщало, что в «Вологдабанке» обнаружили недостачу имущества на сумму около миллиарда рублей. Напомним, согласно данным «Вестника Банка России», долг «Вологдабанка» перед вкладчиками-физическими лицами составляет 1 миллиард 302,5 миллионов рублей.

Добавим, что на пятом этаже здания на улице Мира, 36 работает бюджетное учреждение Вологодской области "Центр народной культуры".

Тэги: банкротство, Вологдабанк

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