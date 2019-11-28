В Кирилловском районе мошенник похитил у пенсионерки 500 рублей, представившись участковым

В Кирилловском районе мошенник похитил у 90-летней пенсионерки 500 рублей, представившись участковым, сообщает пресс-служба областного УМВД.

56-летний подозреваемый вместе со свой сообщницей пришел домой к потерпевшей и заявил, что он является новым участковым уполномоченным полиции.

— Визитеры уговорили пенсионерку, что ей необходимо написать заявление и за оформление документа женщина попросила у нее 200 рублей. Потерпевшая подала 500 рублей, но сдачи у неизвестных не оказалось, и они забрали всю сумму, — говорится в сообщении пресс-службы.

Какое именно заявление попросили ее написать незнакомцы, пожилая женщина объяснить полицейским не смогла. Вскоре злоумышленники были задержаны. Ни один из них не имеет отношения к органам внутренних дел.

По данному факту проводится проверка, действия задержанных квалифицируются.