Шесть спортсменов из Вологодской области завоевали медали турнира по самбо в Берлине

Шесть вологодских самбистов завоевали медали Международного турнира по самбо «Берлиниада 2019», который проходил в Германии с 22 по 24 ноября. В нем приняли участие около 500 спортсменов из 16 стран.

Так, Матвей Пронинцев завоевал золото, Максим Милавин и Егор Горшков — серебро, Евгений Родин, Роман Хорошун, Дмитрий Ромашев — бронзу.

— Мы второй раз принимаем участие в этом турнире, и второй раз возвращаемся домой с медалями. В этот раз их оказалось больше. В Берлине ребята не только соревновались, но и с огромным удовольствием посетили музеи, побывали с экскурсией в Бундестаге (Рейхстаге), поднялись на купол, где 1945 был водружен красный флаг Победы, — сообщает в своей группе в соцсети спорклуб «Самбо-35».