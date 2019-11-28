Двое молодых людей обокрали рыбацкий домик в Вытегорском районе

В Вытегорском районе за кражу лодочного мотора, блесен, спиннингов и ножа будут судить 16-летнего подростка и его 19-летнего знакомого. При этом старшему из обвиняемых грозит более суровое наказание за вовлечение несовершеннолетнего в преступление.

С заявлением о краже в полицию обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонил его знакомый, который сообщил, что у рыбацкого домика заявителя в деревне Мостовая открыты ворота и пропал лодочный мотор. Осмотрев место преступления вместе с оперативниками, хозяин дома обнаружил пропажу 7 спиннингов, 7 катушек, ящика с блёснами и охотничьего ножа. Общая стоимость пропавшего имущества составила около 60 тысяч рублей.

«Кроме того, в рыбацком домике были разбиты все лампочки, повреждены электрические провода, а скважина навесного замка залеплена жевательной резинкой. Следственно-оперативной группой была выдвинута версия о совершении преступления подростками», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ходе расследования к полицейским поступила информация о том, что к преступлению может быть причастен 16-летний житель села Кондуши. В беседе с полицейскими подросток признался в преступлении и рассказал, что в тот день рыбачил в лодке со своим 19-летним знакомым.

«Подплыв к рыбацкому домику, он проник в него через деревянные ворота, одну половину которых отогнул и удерживал его товарищ. Открыв запорное устройство изнутри, молодые люди похитили имущество и погрузили его в лодку. Отплыв несколько километров, похищенное имущество злоумышленники спрятали в разных местах. Часть имущества, а это спиннинги и катушки, выбросили, поскольку посчитали, что они не имеют материальной ценности», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Часть похищенного была возвращена владельцу. Подозреваемые возместили потерпевшему полную стоимость выброшенных снастей. За кражу молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы. 19-летнему подозреваемому грозит дополнительное наказание за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.