Двое молодых людей обокрали рыбацкий домик в Вытегорском районе

28.11.2019 [Происшествия]
Двое молодых людей обокрали рыбацкий домик в Вытегорском районе

В Вытегорском районе за кражу лодочного мотора, блесен, спиннингов и ножа будут судить 16-летнего подростка и его 19-летнего знакомого. При этом старшему из обвиняемых грозит более суровое наказание за вовлечение несовершеннолетнего в преступление.

С заявлением о краже в полицию обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонил его знакомый, который сообщил, что у рыбацкого домика заявителя в деревне Мостовая открыты ворота и пропал лодочный мотор. Осмотрев место преступления вместе с оперативниками, хозяин дома обнаружил пропажу 7 спиннингов, 7 катушек, ящика с блёснами и охотничьего ножа. Общая стоимость пропавшего имущества составила около 60 тысяч рублей.

«Кроме того, в рыбацком домике были разбиты все лампочки, повреждены электрические провода, а скважина навесного замка залеплена жевательной резинкой. Следственно-оперативной группой была выдвинута версия о совершении преступления подростками», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ходе расследования к полицейским поступила информация о том, что к преступлению может быть причастен 16-летний житель села Кондуши. В беседе с полицейскими подросток признался в преступлении и рассказал, что в тот день рыбачил в лодке со своим 19-летним знакомым.

«Подплыв к рыбацкому домику, он проник в него через деревянные ворота, одну половину которых отогнул и удерживал его товарищ. Открыв запорное устройство изнутри, молодые люди похитили имущество и погрузили его в лодку. Отплыв несколько километров, похищенное имущество злоумышленники спрятали в разных местах. Часть имущества, а это спиннинги и катушки, выбросили, поскольку посчитали, что они не имеют материальной ценности», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Часть похищенного была возвращена владельцу. Подозреваемые возместили потерпевшему полную стоимость выброшенных снастей. За кражу молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы. 19-летнему подозреваемому грозит дополнительное наказание за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Тэги: кража. подростки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 3 Вологды нескольких учеников не пустили на открытый урок
Житель Череповца доказал свое право на установку счетчиков тепла в квартире
«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании
Жители затопленных деревень в Вологодском районе обвиняют областные власти в неготовности к ЧС
Мужчина погиб в столкновении фуры и легкового авто на трассе под Вологдой
Сроки капремонта моста через Шограш в Вологде снова перенесли
В Никольске похитили миллион рублей при строительстве ФОКа, который возводила фирма сына замгубернатора?
Международный фестиваль эротического кино пройдет в Вологде
Жители Заречья в Череповце выступают против объединения детских поликлиник №2 и №4
«Домашние задания после школы у нас превращались в войну миров». Вологжане рассказывают о семейном образовании
28.11.2019 [БлогоVO]

Издевательство над жителями района Бывалово в 3,5 часа

779
0
27.11.2019 [БлогоVO]

Просьба закрыть двери на ключ, — так начинал совещание мэр Вологды Сергей Воропанов

942
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

30 ноября в Вологде пройдет митинг за сквер на улице Ярославской
В полиции подтвердили возбуждение дела о мошенничестве при строительстве ФОКа в Никольске
В Кирилловском районе мошенник похитил у пенсионерки 500 рублей, представившись участковым
Филиал детской поликлиники на улице Беляева в Вологде обещают открыть в начале 2020 года
Шесть спортсменов из Вологодской области завоевали медали турнира по самбо в Берлине
Экс-директора Вашкинского лесхоза приговорили к трем годам колонии за растрату с ущербом в 8,8 млн рублей
29 ноября прокуратура Вологды проведет прием пострадавших от паводка горожан
 


25.11.2019 [Общество]

«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании

4194
0
28.11.2019 [БлогоVO]

Вышел на одиночный пикет у здания Правительства

347
0
27.11.2019 [Обзор Прессы]

Ждите лекарство для жизни. Ждите

361
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика