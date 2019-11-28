Мастера, по вине которого в Кадуйском районе погиб косивший траву подросток, осудили условно

28.11.2019 [Происшествия]

В Кадуе вынесли приговор мастеру лесозаготовительной организации, по вине которого погиб косивший траву 16-летний мальчик. Трагедия произошла 10 августа 2018 года вблизи деревни Данилково в Никольском сельском поселении.

Как ранее сообщал NewsVo, погибший устроился на летнюю подработку, и его вместе с напарником определили скашивать траву и подрезать кусты на одном из участков. При этом мастер участка погрузочно-разгрузочных работ, давший ребятам задание, допустил нарушение требований охраны труда: он не провел с подростками инструктаж, выдавая им бензиновые триммеры. Кроме того, мужчина не следил за тем, как работают подростки.

— В результате, один из несовершеннолетних, не удержавшись на ногах с работающей бензокосой, упал, оказав травматическое воздействие пилой работающего агрегата по нижним и верхним конечностям другого несовершеннолетнего, находящегося в непосредственной близости от него, причинив тем самым ему различные телесные повреждения. Ввиду развития острой кровопотери ребенок скончался по дороге в БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ», — сообщает прокуратура Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). На суде мастер организации свою вину в совершенном преступлении признал частично, однако с предъявленным ему обвинением не согласился.

Приговором мужчине назначено наказание 1,5 лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. Приговор суда в законную силу не вступил.

Тэги: подростки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 3 Вологды нескольких учеников не пустили на открытый урок
Житель Череповца доказал свое право на установку счетчиков тепла в квартире
Жители затопленных деревень в Вологодском районе обвиняют областные власти в неготовности к ЧС
«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании
Мужчина погиб в столкновении фуры и легкового авто на трассе под Вологдой
Госзакупки губернаторских подарков для вологодских первоклассников были проведены с нарушениями
Сроки капремонта моста через Шограш в Вологде снова перенесли
В Никольске похитили миллион рублей при строительстве ФОКа, который возводила фирма сына замгубернатора?
Международный фестиваль эротического кино пройдет в Вологде
Из-за ажиотажа в регионах РФ введение нового порядка медосмотра для водителей пока отложили
25.11.2019 [Общество]

В школе № 3 Вологды нескольких учеников не пустили на открытый урок

8953
7
25.11.2019 [Общество]

«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании

3961
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мастера, по вине которого в Кадуйском районе погиб косивший траву подросток, осудили условно
Всероссийская перепись населения в 2020 году впервые пройдет через сайт госуслуг
В Никольском районе осудили бизнесмена, который выстрелил в брата из травматического оружия
Николай Валуев приедет в Вологду на матч чемпионата России по хоккею с мячом
Железнодорожный переезд в парке Мира Вологды полностью закроют для авто 28 ноября
В Череповце из-за неисправного телевизора ночью загорелась квартира
Собственников вологодских памятников архитектуры освободят от уплаты налога на имущество
 


25.11.2019 [Общество]

«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании

3961
0
28.11.2019 [БлогоVO]

Говорящая закономерность

15
0
27.11.2019 [Обзор Прессы]

Ждите лекарство для жизни. Ждите

304
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика