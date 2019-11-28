Мастера, по вине которого в Кадуйском районе погиб косивший траву подросток, осудили условно

В Кадуе вынесли приговор мастеру лесозаготовительной организации, по вине которого погиб косивший траву 16-летний мальчик. Трагедия произошла 10 августа 2018 года вблизи деревни Данилково в Никольском сельском поселении.

Как ранее сообщал NewsVo, погибший устроился на летнюю подработку, и его вместе с напарником определили скашивать траву и подрезать кусты на одном из участков. При этом мастер участка погрузочно-разгрузочных работ, давший ребятам задание, допустил нарушение требований охраны труда: он не провел с подростками инструктаж, выдавая им бензиновые триммеры. Кроме того, мужчина не следил за тем, как работают подростки.

— В результате, один из несовершеннолетних, не удержавшись на ногах с работающей бензокосой, упал, оказав травматическое воздействие пилой работающего агрегата по нижним и верхним конечностям другого несовершеннолетнего, находящегося в непосредственной близости от него, причинив тем самым ему различные телесные повреждения. Ввиду развития острой кровопотери ребенок скончался по дороге в БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ», — сообщает прокуратура Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). На суде мастер организации свою вину в совершенном преступлении признал частично, однако с предъявленным ему обвинением не согласился.

Приговором мужчине назначено наказание 1,5 лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. Приговор суда в законную силу не вступил.