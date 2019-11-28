В Никольском районе осудили бизнесмена, который выстрелил в брата из травматического оружия

28.11.2019 [Происшествия]

В Никольском районе вынесли приговор мужчине, который, поссорившись с братом, выстрелил в него из травматического ружья и повредил глаз. Инцидент произошел на территории деревоперерабатывающей базы вблизи деревни Виноград 16 марта этого года.

В ходе следствия подсудимый, который является индивидуальным предпринимателем, несколько раз менял свои показания. По его словам, в тот день поссорился с братом из-за того, что тот ездил на тракторе у общежития, в котором живут его рабочие и портил дорогу. Мужчина утверждал, что брат его нецензурно обозвал, требовал вернуть долг, стал махать лопатой и вести себя агрессивно. Из-за этого, якобы в целях самозащиты, бизнесмен достал из кармана куртки травматический пистолет и с расстояния 1-2 метра выстрелил брату в грудь, не целясь. Почему пуля попала брату в глаз, ему неизвестно.

— Потерпевший в судебном заседании пояснил, что в результате ранения ему пришлось перенести операцию, отметил почти полную потерю зрения левого глаза, нахождение в состоянии беспомощности, пережитые страдания. Просил назначить подсудимому строгое наказание и взыскать компенсацию морального вреда, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Доводы о необходимости самообороны суд посчитал несостоятельными: нет доказательств того, что потерпевший замахивался лопатой, а на теле подсудимого не было повреждений. В итоге никольчанина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

Кроме того, он должен будет выплатить брату компенсацию морального вреда в размере 375 000 рублей.

Тэги: оружие, стрельба, приговоры

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