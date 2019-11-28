Николай Валуев приедет в Вологду на матч чемпионата России по хоккею с мячом

28.11.2019 [Спорт]

28 декабря в Вологде в рамках чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт заключительный матч первенства между командами «Динамо» (Москва) и «Енисей» (Красноярск). В торжественной церемонии открытия встречи примут участие спортсмен Николай Валуев и президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник. Соревнование пройдёт на стадионе «Динамо».

«Специально для игры будут закуплены хоккейные ворота, бортики, скамейки для запасных, заградительные сетки и специальные кабинки с подогревом для судей матча и игроков-штрафников. Все это мы заказали на заводе в Нижнем Новгороде, договор уже подписан, ждем поставки. В середине декабря нам все привезут», - рассказал директор стадиона Сергей Блинов.

Сайт ФХМР также сообщает, что сейчас решается вопрос о встрече Николая Валуева с вологжанами.

Планируется, что спортсмены обеих команд прибудут в Вологду 27 декабря и проведут тренировку, которую смогут посетить все желающие. Также будет организовано выступление 10 вологодских ветеранов хоккея с мячом, которые занимались этим видом спорта ещё в 80-х годах прошлого века.

Тэги: хоккей

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