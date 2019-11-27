В Грязовце осудили мужчину, который из ревности облил знакомую горючим и угрожал поджечь

В Грязовецком районе суд вынес приговор местному жителю, который из ревности угрожал убить знакомую и пытался поджечь её баню. Мужчину признали виновным в угрозе убийством и покушении на поджог. Судом ему назначено наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима.

Судом и следствием было установлено, что ночью 28 июля в поселке Вохтога пьяный подсудимый на почве ревности пытался поджечь баню потерпевшей.

«Возле гаража рядом с домом он взял пластиковую пятилитровую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и через не закрытую на запорное устройство входную дверь вошел внутрь бани, где нашел спички и воспламенил лежащую на скамье ткань. Когда огонь потух, то он поджег висящее на стене полотенце и, убедившись, что оно горит, скрылся с места преступления. Умышленные противоправные действия он не довел до конца, поскольку огонь потух», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Той же ночью обвиняемый поджёг дверь квартиры пострадавшей. Когда та вышла из квартиры и потушила огонь, мужчина облил женщину горючей жидкостью и угрожал поджечь. Она восприняла угрозу реально и опасалась её осуществления.

В суде обвиняемый пояснил, что ранее состоял в отношениях с потерпевшей. Накануне происшествия, вернувшись из командировки, он увидел её с другим мужчиной.

«В тот момент он испытал ревность, обиду и злость. Убивать ее не хотел, угрозы сказал со злости, хотел попугать», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подсудимый полностью признал вину и принёс извинения. Женщина приняла извинения, но пояснила, что простить его не может. Суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, частично присоединив к вновь назначенному наказание по предыдущему приговору. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.