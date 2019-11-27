В Вологодской области впервые с 2010 года проиндексируют соцвыплату пожарным и спасателям

27.11.2019 [Общество]

В Вологодской области впервые за девять лет проиндексируют ежемесячную социальную выплату для пожарных и спасателей. Соответствующие поправки в региональные законы были приняты 27 ноября на сессии ЗСО.

Выплата положена работникам противопожарной службы и спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров или проведении спасательных работ. В 2020 году получать выплату будут 149 человек.

«Ежемесячная социальная выплата с учетом индексации составит 5 329 рублей. С 1 января 2020 года планируется повышение заработной платы специалистам бюджетной сферы, в которую входят, в том числе, и работники противопожарной службы и спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб области. Таким образом, прибавка будет существенной», - отметил заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

Еще один принятый сегодня депутатами ЗСО законопроект касается материальной поддержки людей с хронической почечной недостаточностью, получающих лечение методом диализа. Ранее ежемесячное социальное пособие из областного бюджета могли только те, кто постоянно проживал в области. С принятием закона эта мера социальной поддержки станет доступна также для тех, кто имеет временную регистрацию по месту пребывания в регионе.

Кроме того, благодаря внесенным сегодня в законодательство поправкам, призеры  заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и подготовившие их педагоги смогут претендовать на единовременную денежную выплату в размере 50 000 рублей. Сейчас такая выплата предусмотрена только для победителей и их наставников.

«Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников ежегодно становится порядка 25 школьников. Хотя они и не заняли первое место, но показали хороший результат. Участие в таких мероприятиях должно оцениваться – это важная мера поддержка талантливой молодежи», - подчеркнул Эдуард Зайнак.

Все вышеуказанные нововведения начнут действовать с 1 января 2020 года.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: выплаты, законопроекты

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