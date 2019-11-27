В центре Вологды 1 декабря ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического забега

27.11.2019 [Общество]

В воскресенье на 17 улицах областной столицы временно ограничат движение автотранспорта из-за легкоатлетического забега «Бегущая Вологда». Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда на время проведения спортивного мероприятия.

В этом году забег пройдет 1 декабря с 10.00 до 13.00 на 17 улицах центральной и заречной частях города. Так, закроют проезд по ул. Сергея Орлова — на участке от улицы Ленинградской до улицы Лермонтова; по ул. Чернышевского — от ул. Сергея Орлова до ул. Гоголя; по ул. Гоголя — на участке от ул. Рубцова до ул. Самойло; по ул. Самойло — на участке от ул. Гоголя до набережной VI Армии; по набережной VI Армии — на участке от ул. Самойло до ул. Рубцова; по улице Рубцова — на участке от улицы Гоголя до набережной VI Армии.

Также вологжане не смогут проехать по улице Лермонтова — от ул. Сергея Орлова до Пречистенской набережной; по Пречистенской набережной — от ул. Лермонтова до ул. Предтеченской; по ул. Зосимовской — на участке от Пречистенской набережной до ул. Предтеченской.

Кроме того, будет закрыто движение по улице Ленина — от ул. Зосимовской до ул. Лермонтова; по ул. Лермонтова — от Пречистенской набережной до ул. Предтеченской; по ул. Галкинской — на участке от ул. Предтеченской до ул. Ленина; по площади Возрождения; по ул. Мира — от ул. Козленской до ул. Сергея Орлова; по проспекту Победы — на участке от улицы Мира до улицы Воровского; по ул. Воровского — от проспекта Победы до ул. Ударников; по улице Маяковского — на участке от ул. Воровского до ул. Ленинградской; по ул. Бурмагиных — от ул. Маяковского до ул. Ударников.

Изменения коснутся и движения общественного транспорта. С 8.00 до 15.00 в связи с проведением легкоатлетического забега будет перенаправлено движение автобусов №№ 8,  16, 17,  22, 28, 36.

Полумарафон «Бегущая Вологда» проходит в Вологде в третий раз. Организаторы проложили маршруты для взрослых — на 5, 10 и 21 км, на 500 метров — для детей, забег на 2020 метров — для всех желающих, также подготовлены дистанции для детей с нарушениями развития и для любителей скандинавской ходьбы. На сегодня желание поучаствовать в легкоатлетическом состязании выразили более тысячи любителей и профессионалов бега в возрасте от 4 до 82 лет, сообщает пресс-служба городской администрации. Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке в группе спортивной акции в соцсети.

Тэги: ограничение движения, бег

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 3 Вологды нескольких учеников не пустили на открытый урок
Житель Череповца доказал свое право на установку счетчиков тепла в квартире
В Вологде на улице Молодежной ночью подожгли «Тойоту Прадо»
Жители затопленных деревень в Вологодском районе обвиняют областные власти в неготовности к ЧС
Мужчина погиб в столкновении фуры и легкового авто на трассе под Вологдой
«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании
Госзакупки губернаторских подарков для вологодских первоклассников были проведены с нарушениями
Сроки капремонта моста через Шограш в Вологде снова перенесли
Международный фестиваль эротического кино пройдет в Вологде
Из-за ажиотажа в регионах РФ введение нового порядка медосмотра для водителей пока отложили
27.11.2019 [Общество]

Ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области

604
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим подорожанием услуг ЖКХ
В Грязовце осудили мужчину, который из ревности облил знакомую горючим и угрожал поджечь
В Вологодской области впервые с 2010 года проиндексируют соцвыплату пожарным и спасателям
В центре Вологды 1 декабря ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического забега
Вологжанка Анастасия Маркова завоевала золото Всероссийских соревнований по плаванию
Хоккейная «Северсталь» проиграла «Динамо» из Риги со счетом 1:2
Ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области
 


25.11.2019 [Общество]

«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании

3797
0
27.11.2019 [БлогоVO]

Готов избирательный список 1906 года по Вологодскому уезду!

186
0
27.11.2019 [Обзор Прессы]

Ждите лекарство для жизни. Ждите

156
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика