В центре Вологды 1 декабря ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического забега

В воскресенье на 17 улицах областной столицы временно ограничат движение автотранспорта из-за легкоатлетического забега «Бегущая Вологда». Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда на время проведения спортивного мероприятия.

В этом году забег пройдет 1 декабря с 10.00 до 13.00 на 17 улицах центральной и заречной частях города. Так, закроют проезд по ул. Сергея Орлова — на участке от улицы Ленинградской до улицы Лермонтова; по ул. Чернышевского — от ул. Сергея Орлова до ул. Гоголя; по ул. Гоголя — на участке от ул. Рубцова до ул. Самойло; по ул. Самойло — на участке от ул. Гоголя до набережной VI Армии; по набережной VI Армии — на участке от ул. Самойло до ул. Рубцова; по улице Рубцова — на участке от улицы Гоголя до набережной VI Армии.

Также вологжане не смогут проехать по улице Лермонтова — от ул. Сергея Орлова до Пречистенской набережной; по Пречистенской набережной — от ул. Лермонтова до ул. Предтеченской; по ул. Зосимовской — на участке от Пречистенской набережной до ул. Предтеченской.

Кроме того, будет закрыто движение по улице Ленина — от ул. Зосимовской до ул. Лермонтова; по ул. Лермонтова — от Пречистенской набережной до ул. Предтеченской; по ул. Галкинской — на участке от ул. Предтеченской до ул. Ленина; по площади Возрождения; по ул. Мира — от ул. Козленской до ул. Сергея Орлова; по проспекту Победы — на участке от улицы Мира до улицы Воровского; по ул. Воровского — от проспекта Победы до ул. Ударников; по улице Маяковского — на участке от ул. Воровского до ул. Ленинградской; по ул. Бурмагиных — от ул. Маяковского до ул. Ударников.

Изменения коснутся и движения общественного транспорта. С 8.00 до 15.00 в связи с проведением легкоатлетического забега будет перенаправлено движение автобусов №№ 8, 16, 17, 22, 28, 36.

Полумарафон «Бегущая Вологда» проходит в Вологде в третий раз. Организаторы проложили маршруты для взрослых — на 5, 10 и 21 км, на 500 метров — для детей, забег на 2020 метров — для всех желающих, также подготовлены дистанции для детей с нарушениями развития и для любителей скандинавской ходьбы. На сегодня желание поучаствовать в легкоатлетическом состязании выразили более тысячи любителей и профессионалов бега в возрасте от 4 до 82 лет, сообщает пресс-служба городской администрации. Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке в группе спортивной акции в соцсети.