Вологжанка Анастасия Маркова завоевала золото Всероссийских соревнований по плаванию

27.11.2019 [Спорт]

В Саранске в бассейне «Стадион водных видов спорта» стартовали вторые Всероссийские соревнования по плаванию «Резервы России». В них примут участие более 700 спортсменов из 67 регионов России.

Соревнования проводятся среди юношей 15-16 лет (2003-2004 г.р.) и девушек 13-14 лет (2005-2006 г.р.), а также юниоров 17-18 лет (2001-2002 г.р.) и юниорок 15-17 лет (2002-2004 г.р.).

Единственная представительница Вологодской области Анастасия Маркова накануне одержала победу на дистанции 200 метров баттерфляем среди девушек 13-14 лет. Вологжанка показала результат 2:09.63. Таким образом, Анастасия опередила более чем на четыре секунды своего ближайшего преследователя, хабаровчанку Полину Кузнецову. На третьем месте Ксения Ненарокова из Самарской области.

Тэги: золото, плавание

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 3 Вологды нескольких учеников не пустили на открытый урок
Житель Череповца доказал свое право на установку счетчиков тепла в квартире
В Вологде на улице Молодежной ночью подожгли «Тойоту Прадо»
Жители затопленных деревень в Вологодском районе обвиняют областные власти в неготовности к ЧС
Мужчина погиб в столкновении фуры и легкового авто на трассе под Вологдой
«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании
Госзакупки губернаторских подарков для вологодских первоклассников были проведены с нарушениями
Сроки капремонта моста через Шограш в Вологде снова перенесли
Международный фестиваль эротического кино пройдет в Вологде
Из-за ажиотажа в регионах РФ введение нового порядка медосмотра для водителей пока отложили
27.11.2019 [Общество]

Ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области

604
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим подорожанием услуг ЖКХ
В Грязовце осудили мужчину, который из ревности облил знакомую горючим и угрожал поджечь
В Вологодской области впервые с 2010 года проиндексируют соцвыплату пожарным и спасателям
В центре Вологды 1 декабря ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического забега
Вологжанка Анастасия Маркова завоевала золото Всероссийских соревнований по плаванию
Хоккейная «Северсталь» проиграла «Динамо» из Риги со счетом 1:2
Ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области
 


25.11.2019 [Общество]

«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании

3797
0
27.11.2019 [БлогоVO]

Готов избирательный список 1906 года по Вологодскому уезду!

186
0
27.11.2019 [Обзор Прессы]

Ждите лекарство для жизни. Ждите

156
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика