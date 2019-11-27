Вологжанка Анастасия Маркова завоевала золото Всероссийских соревнований по плаванию

В Саранске в бассейне «Стадион водных видов спорта» стартовали вторые Всероссийские соревнования по плаванию «Резервы России». В них примут участие более 700 спортсменов из 67 регионов России.

Соревнования проводятся среди юношей 15-16 лет (2003-2004 г.р.) и девушек 13-14 лет (2005-2006 г.р.), а также юниоров 17-18 лет (2001-2002 г.р.) и юниорок 15-17 лет (2002-2004 г.р.).

Единственная представительница Вологодской области Анастасия Маркова накануне одержала победу на дистанции 200 метров баттерфляем среди девушек 13-14 лет. Вологжанка показала результат 2:09.63. Таким образом, Анастасия опередила более чем на четыре секунды своего ближайшего преследователя, хабаровчанку Полину Кузнецову. На третьем месте Ксения Ненарокова из Самарской области.