Хоккейная «Северсталь» проиграла «Динамо» из Риги со счетом 1:2

27.11.2019 [Общество]

Череповчане в рамках регулярного чемпионата КХЛ на своем льду принимали «Динамо» из Риги. Основное время матча завершилось в ничью, 1:1. Богдан Якимов открыл счёт в середине первого периода и вывел «Северсталь» вперед. Гостям удалось сравнять во второй трети матча, а в овертайме рижанину Александру Протаповичу понадобилось 30 секунд, чтобы принести своей команде победу. 1:2, третье подряд поражение «Северстали».

«Динамо» с победой. Мы сегодня выиграли во всём: в бросках, блокированных бросках, по времени в атаке, но только не по счёту. Тяжёлая ситуация в психологическом плане, но мы работаем. Всё только через работу. Ещё раз хочу извиниться перед болельщиками, что такой счёт на табло», - сказал главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч «Северсталь» проведет завтра. Соперниками череповчан будет хоккейная команда «Адмирал» из Владивостока.

Тэги: хоккей

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