Житель Великого Устюга нашел мобильник в такси и похитил со счета его хозяйки 5000 рублей

27.11.2019 [Происшествия]

За сутки четверо жителей региона обратились в полицию с заявлениями о дистанционных мошенничествах и кражах. Общая сумма ущерба - около 30 тысяч рублей.

«В Великом Устюге полицейские раскрыли дистанционное хищение денежных средств у местной жительницы 1974 г.р. Потерпевшая оставила свой сотовый телефон в автомашине такси, а нашедший его мужчина перевел при помощи устройства с банковского счета 5000 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Правоохранители задержали 35-летнего подозреваемого. Оказалось, он был следующим пассажиром этого же такси.

В Кичменгском Городке 66-летняя пенсионерка заявила полицейским, что неизвестные похитили у неё 6500 рублей. Выяснилось, что женщина получила в социальной сети предложение принять участие в акции с подарками, якобы инициированной банком. Следуя указаниям в сообщениях, потерпевшая передала неизвестным секретные данные и таким образом лишилась сбережений.

Двух жительниц Вологды мошенники обманули при совершении покупок в интернете. В первом случае 45-летняя пострадавшая перевела 12 тысяч рублей, чтобы купить хлебопечь. Вторая вологжанка отдала 6 тысяч рублей за детскую коляску. Обе покупательницы не получили заказанный товар, а продавцы перестали выходить на связь.

По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела.

Тэги: кража, сотовые телефоны, такси

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