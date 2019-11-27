УАЗ и две иномарки столкнулись на трассе в Шекснинском районе: двое пострадали

27.11.2019 [Происшествия]
УАЗ и две иномарки столкнулись на трассе в Шекснинском районе: двое пострадали

В Шекснинском районе на трассе Вологда-Новая Ладога утром 27 ноября столкнулись УАЗ, «Шевроле» и «Опель». В результате ДТП травмы получили два человека.

По предварительным данным, водитель УАЗа двигался со стороны Шексны и снизил скорость, собираясь повернуть налево. Ехавший за ним водитель «Шевроле» не среагировал на это и допустил столкновение с «буханкой». 

— От удара машину УАЗ выкинуло на встречную полосу, по которой двигался автомобиль «Опель» под управлением жителя Череповца. Как он пояснил свои впечатления: «Спокойно ехал, вдруг впереди свет фар и страшный удар. Просто какой-то миг, — сообщает районная газета «Звезда».

В районную больницу с места ДТП увезли водителя УАЗа и пассажирку «Опеля». Информации о состоянии их здоровья пока нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Тэги: ДТП
Фото шекснинской районной газеты "Звезда"

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