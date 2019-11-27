Вологодские ученые выиграли грант в 1,8 млн рублей на испытания кормовой добавки для телят

27.11.2019 [Общество]
Вологодские ученые выиграли грант в 1,8 млн рублей на испытания кормовой добавки для телят

Ученые факультета ветеринарной медицины Вологодской государственной молочнохозяйственной академии выиграли областной научный грант в 1 826 000 рублей. На эти деньги будут проведены промышленные испытания кормовой добавки для телят, способной заменить антибиотики.Добавку предстоит испытать в четырех хозяйствах области, сообщает пресс-служба вуза.

— Комплексный препарат разработан на основе местных штаммов пробиотических культур, выделенных от животных хозяйств Вологодской области, и содержит в составе пребиотический компонент из нанофильтратов творожной сыворотки. Ученые отмечают, что в современном животноводстве важной и нерешенной задачей является проблема обеспечения высокой сохранности молодняка в ранний постнатальный период, — говорится в сообщении пресс-службы.

Промышленные испытания уже прошли на базе одного хозяйства, для отработки дозы необходимо их продолжить в хозяйствах Вологодской области с разными условиями содержания телят. Если результат будет положительный, то в вузе разработают технические условия для дальнейшего производства препарата на продажу. Кроме того, планируется оформление документов для регистрации прав на объект интеллектуальной собственности.

«Подобные препараты-синбиотики на территории Вологодской области не производятся. На рынке большое количество препаратов импортного производства, которые содержат штаммы микроорганизмов, не адаптированные к местным условиям и находящиеся в «спящем» состоянии. Таким образом, мы считаем, что предлагаемая нами разработка отличается от аналогов по своему микробиологическому составу, принципу действия и может быть востребована на производстве», - заключила доктор ветеринарных наук, декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологий ВГМХА Татьяна Новикова.

Разработанный препарат может быть рекомендован для внедрения в  ветеринарную практику в лечебно-профилактических мероприятиях при болезнях сельскохозяйственных животных, основанных на использовании комплексных бактериальных препаратов, а также при совершенствовании эпизоотологического контроля при инфекционных болезнях. 

Тэги: ветеринары, животные
Фото пресс-службы ВГМХА

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