Два билета на новый спектакль Вологодского драмтеатра «Жизнь Человека» можно купить по цене одного

Вологодский драматический театр приглашает вологжан посетить премьеру спектакля «Жизнь Человека» по одноименному роману Леонида Андреева и объявляет акцию «Два билета по цене одного», сообщает cultinfo.ru. Скидка распространятся только на один показ, который состоится 1 декабря в 18.00.

— Глубокое философское содержание «Жизни Человека» режиссер Алексей Ожогин воплотил в новаторской драматургической и сценической форме, — сообщается в группе театра в социальной сети. — В спектакле нет «спокойных» сцен, действие развивается в резких контрастах. Музыка, оригинальная сценография, неповторимый пластический рисунок — все театральные средства призваны помочь современному зрителю прочувствовать дух творчества Леонида Андреева, которого по праву считают предвестником мировой экспрессионисткой драматургии.

В создании спектакля принимал участие известный столичный хореограф Никита Белых — педагог школы-студии МХАТ и актерской лаборатории GOGOL SCHOOL.