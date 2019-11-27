Об истории кофеен в Вологде расскажут на экскурсии 30 ноября

На кофейную экскурсию приглашает бюро экскурсий «Вокруг да около» 30 ноября в 14 часов. Ее участников ожидает дегустация кофе и экскурс в историю кофе и кофеен в Вологде.

— «Каппинг» — это правильное название дегустации кофе. Вот и дегустировать мы будем его по-правильному: с Сашей, который его любит и изучает, — рассказывают организаторы на своей страничке в социальной сети. — А пробовать не целыми чашками, а ложечками. Будем «хлюпать», (дада, так и говорится), подыскивать слова для вкуса и аромата, а также одолевать Сашу вопросами про то, как же дома сделать «ну почти как в кофейне?». А перед дегустацией — экскурс в историю кофе и кофеен в Вологде и даже России. Покажем, где продавали в городе, потрогаем упаковку и почитаем меню дореволюционных кофеен.