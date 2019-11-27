В Бабушкинском районе спасли мужчину, который сутки провел в лесу со сломанной ногой

В Бабушкинском районе спасли мужчину, который ушел собирать чагу, но сломал ногу и сутки провел в лесу. О происшествии NewsVo рассказали местные жители.

Мужчина из деревни Козлец ушел в лес за чагой в понедельник, 25 ноября, но домой в тот день так и не вернулся. С утра во вторник несколько местных жителей отправились на его поиски. В итоге по следам пропавшего обнаружили в нескольких километрах от деревни со сломанной ногой. Отметим, что 25-26 ноября на востоке области ночью температура отпускалась до -10 и -15 градусов.

— Оказалось, что он спиливал березу с чагой, а береза лопнула, упала и сломала ему ногу. Несмотря на это, он смог развести костер, лежа рубил дрова для него. Молодец! Но дров у него, конечно, мало было, вторую ночь в лесу он бы не протянул, — рассказал NewsVo житель деревни Владимир.

Мужчины вывозили пострадавшего из леса на санках, прорубая себе дорогу, а часть пути несли на руках. Оказалось, что у него открытый перелом ноги и раздроблена кость, сначала жителя Козлеца доставили в Бабушкинскую ЦРБ, но потом перевезли в областную больницу в Вологде. Сейчас ему оказывают помощь медики.