В Устюжне водитель «Нивы» сбил пьяную велосипедистку

27.11.2019 [Происшествия]
В Устюжне водитель «Нивы» сбил пьяную велосипедистку

В Устюжне утром 26 ноября водитель «Нивы» сбил пьяную велосипедистку. Инцидент произошел около семи часов утра возле дома № 34 на улице Коммунаров.

По данным областного УМВД, 48-летний водитель «Нивы», двигаясь по главной дороге, совершил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая выехала со второстепенной дороги не предоставила машине преимущество в движении. Позже выяснилось также, что велосипед не был оборудован катафотами и фарами, а женщина в момент ДТП была пьяна. 

В результате инцидента женщина с травмами доставлена в больницу.

Тэги: ДТП

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