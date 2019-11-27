В Устюжне водитель «Нивы» сбил пьяную велосипедистку

В Устюжне утром 26 ноября водитель «Нивы» сбил пьяную велосипедистку. Инцидент произошел около семи часов утра возле дома № 34 на улице Коммунаров.

По данным областного УМВД, 48-летний водитель «Нивы», двигаясь по главной дороге, совершил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая выехала со второстепенной дороги не предоставила машине преимущество в движении. Позже выяснилось также, что велосипед не был оборудован катафотами и фарами, а женщина в момент ДТП была пьяна.

В результате инцидента женщина с травмами доставлена в больницу.