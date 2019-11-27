В Вологде после ремонта открыли для машин участок улицы Возрождения

27.11.2019 [Общество]

В Вологде после ремонта открыли для движения автомобилей участок улицы Возрождения от улицы Петина до улицы Ярославской. По данным пресс-службы городской администрации, чтобы привести в порядок 600 метров дороги, потратили 65 млн рублей.

Работы выполняла компания «Дорсервис».

Схема с сайта "ГИС Вологда"

«Сделана проезжая часть шириной в две полосы, уложены три слоя особо прочного асфальтобетона, обустроены широкие трехметровые тротуары, предусмотрено также место для парковки. Построена ливневая канализация для отвода дождевой воды. Установлены знаки „Пешеходный переход“, „Направление движения“, „Стоянка завершена“. Движение открыто. Уверены, что этот участок поможет разгрузить ул. Ленинградскую», — прокомментировал заместитель начальника департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

В 2018 году был отремонтирован участок улицы Возрождения от улицы Новгородской до улицы Ярославской. Этим летом там сделали тротуар, установили освещение.

Ранее NewsVo сообщал, что в сентябре в Вологде было завершено строительство второй очереди улицы Возрождения в микрорайоне Южный. Участок протяженностью 485 метров ведет к новому детскому саду «Капелька» и будущим социальным учреждениям. 

Тэги: ремонт дорог

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