Выставка «Российский лес» пройдет в Вологде с 4 по 6 декабря

27.11.2019 [Общество]

Профессионалы лесной отрасли регионов России и зарубежные делегации приедут в Вологду на выставку «Российский лес», которая пройдет в областной столице с 4 по 6 декабря. Свое участие в мероприятиях уже подтвердили представители Финляндии, Чехии, Беларуси, Бельгии. В качестве спикеров, экспертов и модераторов выступят представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли России, Федерального агентства лесного хозяйства, Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России.

«Ожидается много гостей, будут обсуждаться актуальные темы, связанные с развитием и проблемами лесного хозяйства. Мероприятия программы выставки «Российский лес» - это известная экспертная площадка, которая пользуется авторитетом среди всех лесных регионов», - отметил заместитель губернатора области, председатель оргкомитета выставки Михаил Глазков.

Традиционна деловая программа выставки: планируется обсуждение проблем лесного законодательства, развития деревообрабатывающей промышленности, будут подведены итоги работы лесных служб в 2019 году, запланирован ряд выездных мероприятий на производственные площадки лесного комплекса Вологодской области.

Кроме того, для участников выставки и вологжан будут организованы зрелищные мероприятия на площади Революции: состоится демо-шоу современной техники Джон Дир, а так же уже ставший традиционным детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер».

Подробную информацию о выставке можно найти на Едином информационном портале Вологодской области. 

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: российский лес, выставка

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