Погибший в Новосибирске школьник мог отравиться снюсом. Его употребляли в «Корабелах Прионежья»

26.11.2019 [Происшествия]

Российские СМИ пишут о массовых отравлениях школьников снюсом. 20 ноября предположительно из-за употребления этой табачной смеси умер семиклассник в Новосибирске. Родители мальчика нашли его дома погибшим.

По факту гибели школьника проводится следственная проверка, официально причина смерти ребенка пока не называется. В родительских чатах в соцсетях пишут, что причиной стал снюс. Дети в школы, где учился погибший, подтвердили, что учащиеся употребляли снюс.

Как пишет "Медуза", несколькими днями ранее, 15 ноября, с признаками отравления госпитализировали 13-летнего школьника в алтайском Заринске, ему стало плохо прямо на уроке. Как сообщали в пресс-службе администрации Заринска, во время занятий у подростка остановилось дыхание. Мальчик признался, что незадолго до этого употреблял снюс. Также о подобных случаях с подростками в последние недели сообщали СМИ ВолгоградаЕкатеринбурга и других городов.

Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что снюс употребляли дети в кадетской школе "Корабелы Прионежья" в Вытегорском районе. Факт подтвердился после прокурорской проверки. Директора кадетской школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Добавим, что в Евросоюзе снюс из-за потенциальной опасности для здоровья запрещен везде, кроме Швеции, где он продается и производится легально.

Тэги: дети, снюс

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