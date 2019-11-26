Экс-работник предприятия в Соколе отсудил 180 тысяч рублей за отрезанные на производстве пальцы

26.11.2019 [Общество]

В Соколе суд взыскал с лесоперерабатывающего предприятия 180 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу бывшего работника, получившего травму руки на производстве.

По материалам дела, мужчина обратился с иском к предприятию о компенсации морального вреда. В обосновании требований он указал, что на производстве в его обязанности входила укладка отсортированной доски в пакеты. По заданию мастера смены его, без соответствующего инструктажа, перевели для работы на установке для торцовки.

«Производя подачу очередной доски, он положил доску не перед упором, как это необходимо, а после него, из-за чего доска пошла наискосок. Он стал предпринимать попытки поправить положение доски на транспортере, его рука попала в рабочую зону пильного станка», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В результате несчастного случая мужчина лишился двух пальцев правой руки. Суд признал предприятие ответственным за компенсацию морального вреда и взыскал с него 180 тысяч рублей в пользу бывшего работника. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: лес, деревопереработка, компенсация вреда

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