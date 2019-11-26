В Великом Устюге осудили мошенницу, обманывавшую людей через фейковые страницы в соцсети

26.11.2019 [Общество]

В Великоустюгском районе женщину осудили за серию мошенничеств, совершённых с помощью фейковых страниц в соцсетях. От рук злоумышленницы пострадали жители нескольких регионов страны.

По материалам дела, в октябре 2018 года подсудимая с вымышленного аккаунта на сайте «Вконтакте» пообещала оказать платную помощь женщине, искавшей посредника в перевозке животного из Вологды в Великий Устюг.  Мошенница получила 12 тысяч рублей, которые присвоила и потратила по своему усмотрению. Таким образом, услуги не были оказаны, а деньги не вернулипотерпевшей был причинён значительный материальный ущерб. Похожим образом лишилась 5 тысяч рублей жительница Южно-Сахалинска.

Ранее, в июле 2018 года, подсудимая обманула жительницу Московской области на 4 500 рублей, пообещав ей провести фотосъёмку животных её питомника. Кроме того, обвиняемая получила деньги от потерпевших из Тюмени, Екатеринбурга и Москвы за неоказанные услуги по созданию интернет-сайтов. Общий ущерб от её действий составил около 27,5 тысяч рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении Она также будет должна возместить материальный ущерб всем потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: мошенник

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