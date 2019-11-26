Пострадавшие от паводка могут подать заявление в администрацию Вологодского района до 1 декабря

26.11.2019 [Общество]

Пострадавшие от наводнения жители Вологодского района могут подать заявление на получение компенсации в администрацию муниципалитета до 1 декабря. Сделать это можно как через любой МФЦ, так и через Комплексный центр социального обслуживания жителей Вологды и Вологодского района  (Герцена, 63-А, 3 этаж, 305 кабинет). На сегодняшний день принято уже более 90 заявлений.

При этом, как отмечает пресс-служба районной администрации, получить компенсацию смогут не все. По принятым заявлениям проводится обследование, определяется степень утраты имущества.

— Затем акты обследования утраченного имущества рассматриваются комиссией на предмет соответствия следующим требованиям: заявитель является собственником жилого дома или помещения; дом или жилое помещение является единственным жильем и местом постоянного проживания и регистрации заявителя. В случае соответствия акта указанным требованиям, комиссия принимает решения о включении заявителей в список пострадавших граждан для получения единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, — говорится в сообщении.

Тем, кто не имеет оснований на получение компенсаций, в районной администрации оказывают помощь строительными материалами. Активно помогают пострадавшим от паводка и волонтеры студенческого трудового десанта.

Как сообщалось, из-за обильного выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега 6 ноября произошел резкий уровень подъема воды в реках Вологодского района. 

Тэги: затопление, пострадавшие, компенсации
Сюжет: Затопление населенных пунктов (ноябрь 2019 года)

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