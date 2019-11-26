За незаконный игорный клуб на улице Батюшкова в Вологде снова вынесли штраф

26.11.2019 [Происшествия]

В Вологде суд назначил 20-летней местной жительнице штраф в 20 тысяч рублей за незаконное проведение азартных игр на улице Батюшкова, 11. Игорный клуб в этом помещении открывался три раза, в двух последних случаях девушка работала там администратором.

«По версии следствия, 20-летняя вологжанка с февраля по 3 апреля 2019 года работала администратором в игровом клубе, расположенном в цокольном этаже д. 11 по ул. Батюшкова в г. Вологде. Молодая женщина принимала денежные средства от клиентов, обеспечивала процесс игры, выдавала выигранные денежные средства», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Незаконные азартные игры были организованы двумя жителями Вологды, уголовные дела в отношении которых были рассмотрены судом ранее. По данным следователей, в первом случае игорное заведение открыл 33-летний вологжанин, это произошло не позднее 20 декабря 2018 года. Клуб был закрыт 28 марта 2019 года. После этого ещё один, 32-летний житель Вологды, 1 апреля 2019 организовал незаконный игорный бизнес по тому же адресу.

Обоих оштрафовали на 50 тысяч рублей каждого.

«Игорный клуб просуществовал лишь пару дней, поскольку 3.04.2019 незаконная деятельность заведения была пресечена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по г. Вологда», — отмечают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Напомним, что игорные клубы на Батюшкова, 11 открывались уже не один раз. Деятельность одного из них была пресечена в августе 2016 года. Организатора просто оштрафовали, а от уголовной ответственности освободили. Вскоре в этом помещении снова открылось игорное заведение.

Тэги: казино, игровые автоматы

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