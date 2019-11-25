Мужчина погиб в столкновении фуры и легкового авто на трассе под Вологдой

25.11.2019 [Происшествия]

На 6 километре трассы Вологда-Норобово днем 25 ноября столкнулись легковой "Форд Фьюжн" и тягача "Скания". Водитель первой иномарки погиб на месте в результате ДТП.

- Тягач за собой тащил трал, на котором стоял трактор, - рассказали NewsVo в пресс-службе областного УМВД.

Около 13.50 водитель "Форда" выехал на полосу встречного движения. Водитель большегруза пытался уйти от столкновения на обочину, но избежать его не удалось: легковое авто врезалось в переднюю левую часть тягача. 

В результате аварии управлявший легковым авто мужчина погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

 

Тэги: ДТП, гибель человека

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