Выставка советских игрушек 40–80-х годов XX века открылась в Великом Устюге

Выставка советских игрушек 40–80-х годов XX века открылась в Детском музейном центре Великоустюгского музея-заповедника. На ней представлено около 700 игрушек, созданных после окончания Великой Отечественной войны, а также предметы, окружавшие советских детей дома, в детском саду и школе.

— Как бы скромно не выглядели эти игрушки из советского детства, оказывается, их много и они столь же разные, как детские мечты. Девочки мечтали о целлулоидных куклах и пупсиках, плюшевых мишках, кукольной мебели и посуде. Мальчики гордились своими машинками и лошадками, солдатиками и пушками. В мир старших детей активно входили настольные игры, игрушки младших — погремушки и неваляшки — оставались на память, — сообщается на сайте музея.

На выставке можно увидеть работы Льва Сморгона, Льва Разумовского, Натальи Тырковой и других советских художников, работавших над игрушками. Среди экспонатов также школьная форма, октябрятский значок, пионерский галстук, учебники и книги, коллекции календариков и фантиков, значков и открыток.

В формировании коллекции игрушек приняли участие около сотни устюжан и даже жители других регионов страны. Игрушки поступали в музей в разной степени сохранности.