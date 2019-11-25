Выставка советских игрушек 40–80-х годов XX века открылась в Великом Устюге

25.11.2019 [Культура]

Выставка советских игрушек 40–80-х годов XX века открылась в Детском музейном центре Великоустюгского музея-заповедника. На ней представлено около 700 игрушек, созданных после окончания Великой Отечественной войны, а также предметы, окружавшие советских детей дома, в детском саду и школе.

— Как бы скромно не выглядели эти игрушки из советского детства, оказывается, их много и они столь же разные, как детские мечты. Девочки мечтали о целлулоидных куклах и пупсиках, плюшевых мишках, кукольной мебели и посуде. Мальчики гордились своими машинками и лошадками, солдатиками и пушками. В мир старших детей активно входили настольные игры, игрушки младших — погремушки и неваляшки — оставались на память, — сообщается на сайте музея.

На выставке можно увидеть работы Льва Сморгона, Льва Разумовского, Натальи Тырковой и других советских художников, работавших над игрушками.  Среди экспонатов также школьная форма, октябрятский значок, пионерский галстук, учебники и книги, коллекции календариков и фантиков, значков и открыток.

В формировании коллекции игрушек приняли участие около сотни устюжан и даже жители других регионов страны. Игрушки поступали в музей в разной степени сохранности.

— Некоторые — почти в идеальном, другие — в удручающем состоянии: сломанные, со стёршейся краской. Сотрудники музея игрушки чистили, чинили, реставрировали. Вернуть былую красоту игрушкам помогали и неравнодушные земляки-волонтёры, — отмечают в музее.

Тэги: игрушки, музей
Фото с сайта музея

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