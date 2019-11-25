Череповчанин прятал наркотики в тайниках возле железной дороги

В Череповце задержали мужчину, который в лесополосе у железнодорожного вокзала оборудовал тайники с 22 свертками запрещенных веществ, сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Кроме того, по месту жительства наркоторговца были обнаружены и изъяты 63 подготовленных для распространения на территории Вологодской области свертка. Экспертиза показала, что в них амфетамин и метилэфедрон. Всего было изъято свыше 170 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Выяснилось также, что "закладчик" ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.