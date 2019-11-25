Череповчанин перевел мошеннику с сайта объявлений 12 тысяч рублей за игровую приставку

25.11.2019 [Происшествия]

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали три заявления о мошеннических действиях в отношении жителей региона. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

40-летний череповчанин решил купить игровую приставку за 6 тысяч рублей на популярном сайте частных объявлений и перевел за нее деньги. Через некоторое время «продавец» позвонил и  убедил мужчину, что деньги не поступили. Когда пострадавший перевёл неизвестному ещё 6 тысяч рублей, тот перестал выходить на связь. Похожим образом было похищено 6 тысяч рублей у 44-летнего вологжанина.

32-летний житель Вологодского района отправил несколько заявок в интернет – банки, намереваясь взять кредит на 200 тысяч рублей.

«На одну из заявок ему перезвонил неизвестный и сказал, что поможет получить кредит, но для этого необходимо перевести деньги за оформление документов и страховок. Потерпевший выполнил требования звонившего и лишился в общей сложности 31 тысячи рублей. Никакой кредит при этом он так и не получил», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

 

 

 

Тэги: мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Справка от нарколога для водителей в Вологодской области подорожает на 1200 рублей
После инцидента в Череповце группа "Алиса" больше не будет выступать на концертах, охраняемых ОМОНом
Житель Череповца доказал свое право на установку счетчиков тепла в квартире
В Вологде на улице Молодежной ночью подожгли «Тойоту Прадо»
Прокуратура обнаружила в Вологде двадцать бесхозных газопроводов
Госзакупки губернаторских подарков для вологодских первоклассников были проведены с нарушениями
«Обычная школьная программа меня не устраивает». Вологжане рассказывают о семейном образовании
Жильцы нескольких десятков домов в Вологде могут переплатить за отопление в сентябре и октябре
Сроки капремонта моста через Шограш в Вологде снова перенесли
Жители затопленных деревень в Вологодском районе обвиняют областные власти в неготовности к ЧС
21.11.2019 [Общество]

Госзакупки губернаторских подарков для вологодских первоклассников были проведены с нарушениями

3349
3
25.11.2019 [Общество]

Мэрия Череповца согласовала митинг против строительства целлюлозного завода 1 декабря

366
0
22.11.2019 [Общество]

В Вологде 26 ноября стартует интернет-голосование за благоустройство общественных пространств

1177
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин прятал наркотики в тайниках возле железной дороги
Спектакль по роману Франца Кафки «Процесс» будут показывать в вологодском «Оккервиль театре»
Череповчанин перевел мошеннику с сайта объявлений 12 тысяч рублей за игровую приставку
Мэрия Череповца согласовала митинг против строительства целлюлозного завода 1 декабря
Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала две медали на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Выставка живописи «Пейзаж с посторонним 2.0» открылась в галерее «Красный мост» в Вологде
В школе № 3 Вологды нескольких второклассников не пустили на открытый урок
 


22.11.2019 [Общество]

«Домашние задания после школы у нас превращались в войну миров». Вологжане рассказывают о семейном образовании

2054
0
25.11.2019 [БлогоVO]

В конце рабочей недели в гости к энергетикам Череповецкой ГРЭС пришла лиса

148
0
25.11.2019 [Обзор Прессы]

Заметки после кругосветки: череповецкие путешественницы о ценах, иностранцах и рае на земле

171
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика