Череповчанин перевел мошеннику с сайта объявлений 12 тысяч рублей за игровую приставку

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали три заявления о мошеннических действиях в отношении жителей региона. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

40-летний череповчанин решил купить игровую приставку за 6 тысяч рублей на популярном сайте частных объявлений и перевел за нее деньги. Через некоторое время «продавец» позвонил и убедил мужчину, что деньги не поступили. Когда пострадавший перевёл неизвестному ещё 6 тысяч рублей, тот перестал выходить на связь. Похожим образом было похищено 6 тысяч рублей у 44-летнего вологжанина.

32-летний житель Вологодского района отправил несколько заявок в интернет – банки, намереваясь взять кредит на 200 тысяч рублей.