Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала две медали на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

25.11.2019 [Спорт]

Евгения Лаленкова, спортсменка из Вологодской области, завоевала две медали на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который прошёл в минувшие выходные польском Томашув-Мазовецки.

Сначала череповчанка одержала победу в командной гонке преследования, вместе с напарницами по команде Натальей Ворониной, Елизаветой Казелиной и, запасной, Евгенией Шиховой. Российская сборная показала результат 3:02,76, опередив на 12 сотых секунды сборную Нидерландов и на 96 сотых канадок, которые заняли второе и третье место соответственно.

Также Евгения Лаленкова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 метров среди женщин. Череповчанка бежала в паре с победительницей соревнований, голландкой Ирэн Бюст, которой уступила 0.656 секунд, показав результат 1 минута 53,283 секунды. На втором месте японка. Отметим, что эта медаль стала первой для Евгении Лаленковой на этапах Кубка мира в личном карьере.

«Ощущение "наконец-то" у меня все-таки было. Когда стояли, ждали, видела, что Бриттани Боу меня может обойти, промелькнула мысль: неужели я снова стану четвертой? Но Наташа Воронина была уверена, что нет. Я даже не смотрела на табло, ждала реакции Наташи», - сказала Лаленкова. 

Ещё один представитель Вологодской области, Артём Арефьев, которого уже сейчас называют главной надеждой Сборной России на ближайшие годы, занял 12 место на дистанции 500 метров среди мужчин.
 

Тэги: конькобежный спорт

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