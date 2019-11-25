Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала две медали на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Евгения Лаленкова, спортсменка из Вологодской области, завоевала две медали на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который прошёл в минувшие выходные польском Томашув-Мазовецки.



Сначала череповчанка одержала победу в командной гонке преследования, вместе с напарницами по команде Натальей Ворониной, Елизаветой Казелиной и, запасной, Евгенией Шиховой. Российская сборная показала результат 3:02,76, опередив на 12 сотых секунды сборную Нидерландов и на 96 сотых канадок, которые заняли второе и третье место соответственно.



Также Евгения Лаленкова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 метров среди женщин. Череповчанка бежала в паре с победительницей соревнований, голландкой Ирэн Бюст, которой уступила 0.656 секунд, показав результат 1 минута 53,283 секунды. На втором месте японка. Отметим, что эта медаль стала первой для Евгении Лаленковой на этапах Кубка мира в личном карьере.

«Ощущение "наконец-то" у меня все-таки было. Когда стояли, ждали, видела, что Бриттани Боу меня может обойти, промелькнула мысль: неужели я снова стану четвертой? Но Наташа Воронина была уверена, что нет. Я даже не смотрела на табло, ждала реакции Наташи», - сказала Лаленкова.

Ещё один представитель Вологодской области, Артём Арефьев, которого уже сейчас называют главной надеждой Сборной России на ближайшие годы, занял 12 место на дистанции 500 метров среди мужчин.

