Выставка живописи «Пейзаж с посторонним 2.0» открылась в галерее «Красный мост» в Вологде

Выставка московских художников Егора Плотникова и Евгении Буравлевой «Пейзаж с посторонним 2.0» открылась в галерее «Красный мост».

Эти молодые живописцы — муж и жена, вместе учились в Суриковском институте, а теперь работают в одной мастерской. Их выставки уже проходили в Третьяковской галерее в Москве, в галерее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге, а в Вологду они приехали, только что вернувшись из Франции — в Компьене проходила выставка их пейзажей, сообщает сайт cultinfo.ru:

— Оба художника родом из Кирова, но в годы учебы трижды проходили практику в Ферапонтово — наверное, поэтому многие пейзажи покажутся вологжанам узнаваемыми по духу.

Выставка работает до 12 января. Вход свободный.