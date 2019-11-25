В Белозерске инспектор ДПС спас девочку из горящего дома

25.11.2019 [Происшествия]

В Белозерске инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Даричев спас ребёнка из горящего дома. Пожар произошёл в частном доме на улице Ленина райцентра 20 ноября.

Находясь на маршруте патрулирования, инспектор заметил дым над жилым домом.

«Полицейский сообщил о произошедшем в экстренные службы и незамедлительно направился на место происшествия. Во дворе дома инспектор увидел мужчину, который сообщи, что в доме находится его несовершеннолетняя дочь. Оперативно оценив обстановку, сотрудник ДПС совместно с хозяином забежали в дом для спасения ребенка», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Пожаром повреждены внутренняя отделка, чердачное перекрытие, кровля и имущество. Спасённый ребёнок не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

 

Тэги: пожар
Фото пресс-службы областного УМВД

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