Трое череповецких студентов выиграли областной конкурс социальных проектов

25.11.2019 [Общество]

Три студента Череповецкого госуниверситета стали победителями конкурса социальных проектов студенческих активов высших и профессиональных образовательных организаций Вологодской области. На рассмотрение жюри поступило 15 проектов, 9 из которых по результатам оценки экспертов вышли в очный этап, который состоялся 22-24 ноября на базе комплекса «Изумруд».

Участники конкурса представляли жюри свои проекты. Из девяти участников победителями стали трое студентов ЧГУ, им вручены сертификаты по 30 тысяч рублей на реализацию своих идей.

Так, Артем Дарвин признан лучшим в номинации «Развитие органов студенческого самоуправления» с проектом «Школа тренеров uActive». Суть его в том, что выпускники школы получат навыки в сфере ораторского искусства, публичных выступлений, командной работы и начнут выступать в качестве спикеров.

Анастасия Тенигина получила финансирование на проект «Медиашкола FLASH». Идея стала лучшей в номинации «Развитие студенческих объединений, клубов, отрядов». Обучение в медиашколе будет открыто по нескольким направлениям: фото, видео, дизайн, копирайтинг и контент-менеджмент. Занятия пройдут в формате мастер-классов, заключительным этапом обучения станет медиахакатон, а выпускники школы получат сертификаты.

В номинации «Развитие студенческого творчества» победу одержал Евгений Комаров, автор проекта «Лучший ведущий». Чтобы стать его участником, студентам ЧГУ нужно будет пройти кастинг и обучение, а затем продемонстрировать навыки в рамках публичного конкурсного мероприятия. Победители получат возможность попробовать себя в качестве профессиональных ведущих на мероприятиях университетского и городского уровня.

«Поздравляю с победой в областном конкурсе студенческих активов „ОССА“. Проекты, которые вы разработали и представили здесь на сборах, — это начало большого пути. Сейчас ваша задача — реализовать свои идеи, воплотить проекты в жизнь», — подчеркнул заместитель Ггбернатора области, начальник департамента внутренней политики Евгений Богомазов.

Организаторы конкурса социальных проектов студенческих активов — департамент внутренней политики совместно с областным центром «Содружество». Очный этап конкурса прошел в рамках открытого сбора студенческого актива Вологодской области «ОССА».

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

 

Тэги: студенты, проекты

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