Череповчанка украла 100 долларов у соседа по общежитию

25.11.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу 100 долларов. О том, что деньги пропали из его барсетки, правоохранителям рассказал 23-летний молодой человек.

По словам юноши, пропажу купюры он заметил, когда пришел в банк для обмена: вместо 300 долларов у него осталось две купюры по 100. При этом он не мог их потерять или выронить, поскольку деньги были аккуратно сложены во внутренний карман портмоне, а барсетка лежала дома, пока он уезжал на выходные из города.

— Сотрудники полиции установили, что пострадавший проживает в съемной комнате одного из общежитий города. В первую очередь оперативники проверили всех граждан, проживающих  по соседству с заявителем, после чего установили лицо причастное к краже. Им оказалась девушка 1989 г. р., которая была задержана и доставлена в отдел полиции для разбирательства, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что в октябре девушка уже привлекала внимание полицейских: ее подозревают в краже мобильника у одного из жителей города. 

Как оказалось череповчанка не первый раз попадает под пристальное наблюдение оперативников. В октябре ее задержали по подозрению в  краже мобильного телефона у одного из жителей города, после чего она переехала в общежитие, в котором живет заявитель. Во время беседы с полицейскими девушка призналась в краже.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тэги: доллары, кража

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