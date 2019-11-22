В России увеличили штрафы за повторный отказ операторов связи передать ФСБ ключи шифрования

21 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, увеличивающий штрафы за повторный отказ операторов связи передать ФСБ ключи шифрования, пишет "Ъ".

За повторное непредоставление ключей шифрование предполагаются штрафы:

для граждан — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн руб.

Также вводится ответственность за «невыполнение оператором при сборе персональных данных» обязанности хранить информацию о гражданах РФ на территории страны. Для граждан штраф составит 30–50 тыс. руб., для должностных лиц — 100–200 тыс. руб., юридических лиц — 1–6 млн руб. За повторные нарушения штрафы для этих категорий увеличат до 50–100 тыс. руб., 500 тыс.–800 тыс. руб. и 6–18 млн руб. соответственно.

Кроме того, увеличиваются штрафы за повторные нарушения владельцами аудиовизуальных сервисов. Тем, кто повторно допустил распространение призывов к терроризму и экстремизму посредством таких платформ, грозит штраф: для граждан в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 600 тыс. до 800 тыс. руб., для юридических лиц — от 1 млн до 5 млн руб.

Закон вступит в силу в день официального опубликования. Перед этим его должны рассмотреть в Совете федерации и отдать на подписание президенту России.

Напомним, осенью 2017 года суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей и обязал Роскомнадзор заблокировать его на территории России. Однако мессенджеру удается обходить блокировку.