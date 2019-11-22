Сроки капремонта моста через Шограш в Вологде снова перенесли

22.11.2019 [Общество]
Сроки капремонта моста через Шограш в Вологде снова перенесли

Фото пресс-службы городской администрации

На новые ограждения моста через Шограш в Вологде потратили 590 тысяч рублей. А сам ремонт моста, который городские власти обещали выполнить несколько лет назад, снова перенесли, теперь на 2021 год. Но даже этот срок неточный.

Новые ограждения устанавливало ООО «Геоком35». Работы, отмечают в пресс-службе городской администрации, полностью завершены. Но жители не понимают, почему при этом резко уменьшили ширину тротуара:

- Старые два ряда ограждений убраны, но установка нового ограждения никак не решает проблему аварийности путепровода. К тому же оставили лишь узенький проход, зимой прохожие будут с ног до головы обрызганы реагентами с проезжей части. И не понятно, как будет чиститься снег, трактор там вряд ли пройдет, а дворники с лопатами сейчас редкое явление. В прошлые годы в этом месте была снежная каша, - пишет в комментариях в группе Newsvo Ольга Фомичева.

Фото Георгия Волкова из комментариев в группе Newsvo.

По словам чиновников, обследование общетехнического состояния моста проводилось в 2017 году, сооружению  требуется капитальный ремонт, сейчас "идет планирование этих масштабных работ".

- В 2020 году нам необходимо провести корректировку проектно-сметной документации по капитальному ремонту моста. Проект был выполнен в 2016 году и сейчас требует актуализации. После определения объемов финансирования будем планировать капитальный ремонт моста на 2021 год, - говорит заместитель начальника департамента городского хозяйства  Вологды Алексей Шумилов.

Однако, судя по комментарию официального представителя администрации Вологды в группе Newsvo в соцсети ВКонтакте, эти сроки опять могут перенести:

- На следующий год запланирована разработка проекта капитального ремонта моста. При условии финансирования мост отремонтируют в период с 2020 до 2022 года, - ответил представитель администрации Вологды Ольге Фомичевой (см. скриншот в галерее).

- Извините, конечно, но в прошлом году уже обещали, верится с трудом... зато на бесполезные металлические ограждения, установленные по всему городу, видимо, деньги есть.., - ответила Ольга.

Напомним, о том, что этот мост будет вскоре отремонтирован, городская администрация сообщала в 2006 году. Однако работы так и не начались.

В мае 2013 года Виктор Полуэктов, который в то время был начальником городского отдела ГИБДД, отметил, что мост через реку Шограш требует срочной реконструкции.

В 2018 году мэр города Сергей Воропанов заявил, что вскоре будет выполнена проектно-сметная документация на капремонт этого моста, а сам ремонт начнется в 2019 году

В декабре 2018 года мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил жителям во время мобильной приемной в школе № 5, что средства на ремонт моста через Шограш выделены в рамках субсидии из областного дорожного фонда.

- На данный момент разработана проектная документация, вскоре будет объявлен аукцион по выбору подрядчика. Напомним, речь идет о мостовой конструкции в районе туннеля на улице Герцена, построенной в 1986 году и требующей ремонта. Это показало последнее обследование состояния моста, проведенное в 2017 году. Проектная документация предполагает ремонт опор моста, мостового полотна, тротуаров, переустройство дождевой канализации, ремонт наружного освещения. Ремонт начнется с той части сооружения, по которой организовано движение в сторону центра, - сообщал официальный сайт администрации Вологды в декабре 2018 года.

Тэги: мосты, дороги
Сюжет: ремонт моста через Шограш в Вологде

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