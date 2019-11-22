Уснувшего с сигаретой жителя Белозерска обязали выплатить ущерб от пожара соседям

22.11.2019 [Происшествия]

Суд в Белозерске назначил наказание местному жителю, по вине которого произошёл пожар в многоквартирном доме: он уснул на диване с зажженной сигаретой.

Как следует из материалов дела, в феврале 2019 года обвиняемый в состоянии опьянения заснул на диване с зажжённой сигаретой. В результате в многоквартирном доме на улице Дзержинского произошёл пожар, который повредил имущество дома и собственников квартир. Сумма материального ущерба составила 1 165 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ. В пользу одной из потерпевших, заявившей гражданский иск, с мужчины взыскано 450 тысяч рублей компенсации. За остальными потерпевшими также признано право подать гражданский иск в отношении виновника пожара. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Добавим, что накануне областная пресс-служба судов также сообщала о взыскании ущерба с ещё одного виновника пожара. Возгорание произошло в пиццерии в одном из торговых центров Череповца. В результате пожара было повреждено застрахованное имущество одного из магазинов. Страховая компания выплатила предпринимателю, которому принадлежит магазин, 653 тысяч рублей, а затем обратилась в суд, полагая, что возместить убытки должен владелец заведения общепита. Суд согласился с требованием страховщиков и взыскал компенсацию убытков с пиццерии.

Тэги: пожар, курение

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