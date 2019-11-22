В Вологде 26 ноября стартует интернет-голосование за благоустройство общественных пространств

Общественные пространства, которые в Вологде в рамках проекта "Городская среда" отремонтируют в 2020 году, выберут с помощью интернет-голосования. Всего в списке 30 территорий (полный список смотри в галерее под новостью - ред.)

Первый рейтинг пространств, включенных в проект, был сформирован в 2017 году. В этом году список решили актуализировать и дополнить, поскольку за это время появились новые запросы по благоустройству территорий от жителей. Заявки принимались до 6 ноября 2019 года, подать их мог любой житель города. В итоге было подано 40 заявок, большинство из них поступили от ТОСов. После обсуждения и рассмотрения общественной комиссией 10 заявок были отклонены, поскольку не удовлетворяли требованиям: либо были двойные заявки на одно и то же пространство, либо предлагалось благоустройство пространств на территориях, не являющихся муниципальными, либо не было полного пакета документов.

«В утвержденный постановлением список на голосование вошли 30 общественных пространств. В ходе голосования вологжане могут поддержать до трех территорий, при этом проголосовать можно только один раз», - пояснил начальник департамента городского хозяйства администрации города Вологды Андрей Макаровский.

Голосование будет проходить на официальном сайте администрации города Вологды. Ссылка будет работать с 8 утра 26 ноября и до 20 часов 28 ноября. Высказать свое мнение могут вологжане от 14 лет и старше, авторизовавшись через портал Госуслуг.

Кликнув на оранжевый маркер на карте, можно увидеть, как будет выглядеть территория после ремонта. Ниже размещены дополнительные 3D- модели общественного пространства, проект ремонта и описание благоустройства.

По итогам подсчета голосов общественная комиссия проекта «Комфортная городская среда» определит список пространств, рекомендованных к благоустройству в 2020 году.