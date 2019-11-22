Жителя Харовского района осудили за незаконное изготовление боеприпасов

22.11.2019 [Происшествия]

В Харовском районе суд признал местного жителя виновным в незаконном изготовлении боеприпасов. 

В материалах дела говорится, что в подвале дома в деревне Гора, в котором проживал до 2005 года, мужчина обнаружил два охотничьих ружья 12 калибра, боеприпасы и компоненты, необходимые для производства патронов. Всё найденное он присвоил, чтобы в дальнейшем использовать для забоя скота и дальнейшего изготовления боеприпасов. В 2005 году подсудимый, переезжая, увез найденное имущество в дом в деревне Есиповская. Там с 2016 по 2019 год он изготовил 14 патронов, пригодных для стрельбы, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: боеприпасы

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